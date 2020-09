Besonderes Programm in Hückelhoven : Interkulturelle Woche: „Zusammen leben, zusammen wachsen“

Das Programm der Woche präsentierten Landrat Stephan Pusch, Birgit Fluhr-Leithoff (Gymnasium Hückelhoven), Andrea Kardis (Leiterin Sozialamt und Integrationsbeauftragte), Bürgermeister Bernd Jansen und Pfarrerin Ute Saß. Foto: Romulus Timar

Hückelhoven Für die Interkulturelle Woche vom 25. September bis 3. Oktober gelten in diesem Jahr besondere Bestimmungen. Viele Termine gibt es nur nach Anmeldung.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Interkulturelle Woche. Das Programm vom 25. September bis 3. Oktober steht unter besonderen Vorzeichen. Für fast alle Veranstaltungen ist namentliche Anmeldung gefordert. Einiges kann nicht stattfinden: die Installation der Intarsie „Engel der Kulturen“, der Tag der offenen Tür beim Migrationsfachdienst der Stadt Erkelenz, das interkulturelle Frühstück zwischen den Generationen. Das antirassistische Fußballturnier wird 2021 vom Berufskolleg Geilenkirchen ausgetragen. Ein internes Projekt ersetzt den Thementag der AWO-Kindertagesstätten.

Ein starker Auftakt ist die Lesung und Diskussion mit Jennifer Teege am Freitag, 25. September, 19 Uhr, im C-Gebäude des Gymnasiums Hückelhoven. „Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen“, heißt ihr Buch. Jennifer Teege wurde bei Adoptiveltern in Hamburg groß. Durch Zufall entdeckt sie ihre Herkunft als Enkelin des Lagerkommandanten von Plaszow Amon Göth. Sie trifft ihre Mutter Monika Göth wieder, die sie viele Jahre nicht gesehen hat. Schritt für Schritt wird aus dem Schock die Geschichte einer Befreiung. Anmeldung: www.vhs-kreis-heinsberg.de Nr. 20H-1000.

Ein Dreck-weg-Tag am 26. September, 10 bis 14 Uhr, soll die Stadt schöner machen. Eine Schulveranstaltung am 28. September, 19 Uhr, im Gymnasium mit der Ausstellung „Spurensuche“ steht unter dem Titel „Vom Migranten zum Mitbürger“. Dazu gibt es einen Filmbeitrag vom Bündnis gegen Rechts „Der Kreis Heinsberg ist bunt!“ Anmeldung: information@gymnasium-hueckelhoven.de; 02433 4460530.

Die Ausstellung „Weltethos“ ist ab Dienstag, 29. September, bei der evangelischen Kirche an der Haagstraße zu sehen. Dort beginnt um 19 Uhr eine Lesung mit dem deutsch-syrischen Autor Suleman Taufiq (hueckelhoven@ekir.de; 02433 85927). In der Denkmalkirche ist am 1. Oktober, 19 Uhr, das Kulturfest des Eine-Welt-Ladens mit dem Film „Zu weit weg“ (wir@ewl-hueckelhoven.de, Telefon 02433 85691).

Eine Aktion am Friedensbaum, Hartlepooler Platz, am Freitag, 2. Oktober, 10 Uhr, heißt „Zusammenstehen – einander Stütze und Halt sein“. Offene Moscheen gibt es am 3. Oktober: DITIB, Hilfarther Straße, 10 bis 17 Uhr (ditibhueckelhoven@hotmail.de) und VIKZ, Ludovicistraße 3, 18 bis 20.15 Uhr (moscheefuehrung.hueckelhoven@gmail.com).

Schirmherr Landrat Stephan Pusch erinnert in seinem Grußwort an die Stigmatisierung des Kreises Heinsberg als Corona-Hotspot: „Gerade diese Erfahrung macht deutlich, wie wichtig das Zusammenstehen, das Miteinander ist. Es drückte sich aus in einem ganz eigenen Motto, dem HS be strong.“

(gala)