Berufsbörse in Hückelhoven : „Starthilfe“ für die Berufsplanung

Hückelhoven Die dritte Berufsinformationsbörse im Gymnasium Hückelhoven zeigte unterschiedliche Karrierewege in Studium und Ausbildung auf – auch mit regionalem Bezug. Das Interesse der Besucher und Aussteller daran ist gewachsen.

Wohin soll es nach dem Abitur gehen? Auch wenn einige Schüler schon eine ganz konkrete Vorstellung von ihrer Zukunft haben, ist das für viele in der Oberstufe noch unklar. In Form der Berufsinformationsbörse gibt das Gymnasium Hückelhoven seinen Schülern seit einigen Jahren eine Möglichkeit zur Orientierung und damit sozusagen eine „Starthilfe“ für die Berufsplanung an die Hand. Nun fand die dritte Berufsbörse der Schule statt und zeigte den Jugendlichen zahlreiche Wege auf, um sich beruflich zu entfalten.

Vertreter und Betriebe ganz unterschiedlicher Berufssparten waren vertreten, so konnten sich die Schüler unter anderem über Zukunftsperspektiven in den Bereichen Pädagogik, Gesundheit und Soziales informieren, aber auch in Recht und Verwaltung, Polizei und Justiz hineinschnuppern oder sich über ihre Möglichkeiten in den Branchen Finanzen, Versicherung, IT und Computer, Elektrotechnik und Maschinenbau oder Architektur schlau machen. Mit der Fontys Universität aus Venlo war zum zweiten Mal eine niederländische Hochschule als Ausstellerin dabei. Auch der Studien- und Berufsberater Stefan Biernath von der Agentur für Arbeit gab in Vorträgen und Einzelgesprächen hilfreiche Tipps zur Wahl des richtigen Berufsfeldes und für erfolgreiche Bewerbungen.