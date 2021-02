Konstituierende Sitzung in Hückelhoven : Der Integrationsrat gründet sich neu

Konstituierende Sitzung in Hückelhoven

Hückelhoven Zu Beginn werden die Mitglieder von Bürgermeister Bernd Jansen dazu verpflichtet, alle Pflichten zum Wohle der Stadt Hückelhoven zu erfüllen.

Am kommenden Donnerstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr kommt der Integrationsrat der Stadt zu seiner konstituierenden Sitzung in der Aula des Gymnasiums zusammen. Dort wird der Bürgermeister die gewählten Mitglieder zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgabe verpflichten. So müssen die Mitglieder sich dazu verpflichten, dass sie ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und alle Pflichten zum Wohle der Stadt Hückelhoven erfüllen werden.