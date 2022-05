Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven : Integrationshilfen werden per Poollösung umgesetzt

Hückelhoven In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses ging es um die Umsetzung einer Idee, über die die Stadt Hückelhoven schon Ende 2018 erstmals gesprochen hat.

Die Zahl der Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Realisierung schulischer Inklusion ist stark angestiegen. Darauf machte die Stadt Hückelhoven in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses aufmerksam. Doch wie können diese Hilfen künftig aussehen? Beschlossen ist zunächst, dass das Jugendamt der Stadt Hückelhoven an der Peter-Jordan-Schule künftig eine Poollösung für schulische Integrationshilfen umsetzen soll.

Ermöglicht werden soll festes Personal, das Jugendamt sprach in der Sitzung von einem Zukunftsmodell. In der bisherigen Verfahrensweise des Sozialgesetzbuches SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, führten die Zuweisungen von Integrationshilfen meist zu einer schülerbezogenen 1:1-Betreuung, was bedeutet, dass jeder leistungsberechtigte Schüler bzw. jede Schülerin mit nachgewiesener seelischer Behinderung und Teilhabebeeinträchtigung eine eigene und personalisierte Integrationshilfe erhielt. Jedoch stellte die Stadt Hückelhoven schon Ende des Jahres 2018 Überlegungen an, zu einer Umsetzung der Poollösung zu kommen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten.