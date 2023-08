Am KAI in Hückelhoven Inklusionsgarten für mehr Gemeinschaft

Wo früher ein Parkplatz war, grünt und blüht es heute: Nach Umbauarbeiten in den letzten Monaten wurde der inklusive Gemeinschaftsgarten „InGa“ am Kristallisationspunkt gegen Armut durch Integration (KAI) des DRK in Hückelhoven eingeweiht. Das Projekt hat zum Ziel, Menschen mit und ohne geistige oder körperliche Behinderung, mit und ohne Flucht- und Migrationshintergrund sowie Familien mit Kindern über die Gartenarbeit und die gemeinsamen Koch- und Kreativangebote zusammenzubringen.