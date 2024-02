Von der Humanika Unternehmensgruppe In Ratheim eröffnet eine Demenz-WG

In den Demenz-Wohngemeinschaften werden natürlich noch einmal andere Bedürfnisse und Aufgaben wichtig. Gerade bei dieser Erkrankung schafften es Pflegeheime in der Regel nicht, die intensive Zeit und Aufmerksamkeit für den Patienten aufzubringen, die er dringend benötigt, betont Markov und führt dabei auch den Betreuungsschlüssel an. Dieser liege in Pflegeheimen oft bei 1:17 oder gar noch höher, was bedeutet, dass eine Pflegekraft für 17 Menschen verantwortlich ist. Anders sehe das bei den Demenz-WGs der Humanika aus. „Bei uns versorgt eine Pflegekraft sechs Menschen. Bei einer WG mit zwölf Mietern sind also zwei Kräfte nur für diese WG da“, sagt der Geschäftsführer. So werde gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter genügend Zeit hat, sich ohne Stress und Hektik auf jeden Menschen individuell einzustellen – und diesen nach seinen Wünschen und Bedürfnissen im Alltag zu unterstützen. Daher werden direkt zu Beginn viele Fragen an die Mieter gestellt, etwa zur Beziehung zu den Eltern oder zu Umzügen oder Todesfällen. „Manche Menschen verändern zu bestimmten Jahreszeiten ihr Verhalten“, sagt Svetoslav Markov. Diese Herangehensweise könne dazu beitragen, die Menschen besser zu verstehen.