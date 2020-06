Feier in der Leonardo da Vinci Gesamtschule : Historischer Abitur-Jahrgang schreibt Geschichte

Hückelhoven Auch wenn die Vorzeichen durch die Coronakrise nicht sehr gut schienen, werden die Schülerinnen und Schüler der Leonardo da Vinci Gesamtschule sicher gerne an „ihr Abitur“ zurückdenken.

Ein dienstlicher Rahmen musste es sein. Dennoch gelang die Abiturzeugnisausgabe des ersten Jahrgangs der Leonardo da Vinci Gesamtschule feierlich. Am Samstag wurden hier zum ersten Mal Schüler mit dem höchsten Bildungsabschluss entlassen. Die Zeugnisausgabe unter Corona-Bedingungen wurde zu einer Veranstaltung, die alle Schüler, Eltern, wenige zugelassene Gäste und Lehrkräfte in ihren Bann zog. Ulrich Tevißen hat die Feier dokumentiert.

48 Schüler kamen 2017 an die Gesamtschule. 37 erreichten das Abitur, drei die Fachhochschulreife. Schulleiter Peter Lambertz gratulierte den 40 Absolventen des Jahrgangs 13. „Die Vergabe der ersten Abiturzeugnisse ist ein historisches Ereignis für unsere Schule und ein guter Ausgangspunkt für eure weitere Entwicklung.“ Besonders erfolgreich waren Leonard Fieweger (2,0), Sophie Esser (1,8) und Susanna Frank (1,0, sie erhält eine Förderung der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und des Fachverbandes Philosophie). Lambertz überbrachte Grußworte der schulfachlichen Dezernentin der Bezirksregierung Köln, Cornelia Ossendorf, und richtete sich auch an den ehemaligen Schulleiter Georg Schiefelbein: „Wir freuen uns, dass du da bist!“.

Bürgermeister Bernd Jansen übermittelte die Glückwünsche der Stadt an den „historischen Jahrgang“. Oberstufensprecherin Aleyna Bayar nahm das Publikum mit ihrer spritzigen Rede ein. Es sei viel Arbeit gewesen, das Abitur zu schaffen. Sie rief Ulrike Edel, die bald in den Ruhestand geht, zu „Sie waren eine tolle Lehrerin!“ und dankte Oberstufenkoordinatorin Kathleen Seidel und den Beratungslehrern Eike Hinzel und Silke Szepannek, Elternvertreterin Antje Schwietzke betonte das Durchhaltevermögen der Schüler. Mit dem Zeugnis erhielten alle ein persönliches Wort und ein individuelles Präsent – einen laminierten Hausaufgabengutschein aus Klasse 8 oder ein selbst gemaltes Bild aus Klasse 5. So war es eine würdige Feier, was auch der Moderation der Lehrer Karima Rösgen und Patrick Arregui zu verdanken war. Sie spielten mit ihren Musikkollegen Kathleen Seidel und Ulrich Thevißen Videoclips ein.