Aktion von „Hückelhoven hilft“ : Süße Grüße an Altenheime

Süße Grüße an Altenheime

Mit dem Nikolaus verteilte Nicole Abels Plätzchen-Tüten in den Altenheimen. Foto: Romulus Timar

HÜCKELHOVEN Initiative „Hückelhoven hilft“ hat nach einer Backaktion 470 Plätzchen-Tüten verteilt. Ein Zeichen vor Weihnachten: Niemand wird vergessen.

Die Initiative "Hückelhoven hilft" hat einen „Süßen Weihnachtsgruß“ an die Bewohnerinnen und Bewohner der Hückelhovener Pflegeeinrichtungen verteilt. Vorbild war die Rot-Kreuz-Aktion „Weihnachten um die Welt“ in Heinsberg. Die Initiative möchte damit gerade zu Weihnachten ein Zeichen setzen, dass die Menschen in Hückelhoven aneinander denken, füreinander da sind und dass niemand vergessen wird.