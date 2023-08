“Hückelhoven hilft“ Aus Initiative wird Netzwerk

2019 wurde das Projekt „Flüchtlingspaten Hückelhoven“ dann im Rahmen einer neuen Kooperationsvereinbarung und drei neuen Kooperationspartnern in „Initiative Hückelhoven hilft“ umbenannt. Nun ist mit der neuen Kooperationsvereinbarung mit der neuen Katharina Kasper Via Nobis GmbH ein weiterer Partner hinzugekommen und die „Initiative Hückelhoven hilft“ ist zum „Netzwerk Hückelhoven hilft“ geworden. Der Slogan „Gemeinsam viel bewegen“ treffe aber heute wie damals zu, sagt Petra Hudler, die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Hückelhoven. „Zu Beginn engagierten sich schnell 50 bis 60 Ehrenamtler, denn die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung war sehr groß. All diese Menschen galt es zu koordinieren. Es gab viele Herausforderungen, die wir zusammen erfolgreich gemeistert haben“, fügt sie hinzu.