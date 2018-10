Hückelhoven: Herbert Knebels Affentheater gastiert mit neuem Programm

Hückelhoven Show am 12. Dezember in der Hückelhovener Aula.

„Außer Rand und Band“, das ist der Titel der neuen Show von Herbert Knebel und seinem Affentheater. Es ist das brandneue Programm – Hückelhoven darf sich darauf am Mittwoch, 12. Dezember, 20 Uhr, Aula des Gymnasiums, Dr. Ruben-Straße, freuen. Wie Christian Macharski von der Rurtal Produktion sagte, „gehören die vier rüstigen Herren seit ihrer Gründung 1988 zu den produktivsten und erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands“. Mit „Außer Rand und Band“ rockt das Affentheater. Die kultige Renterband setzt auf die bewährte Mischung aus Musik, egal ob von den Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbison, David Bowie und so weiter – alles neu vertont mit Ruhrpotttexten, die es in sich haben.