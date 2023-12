Von Hückelhoven in den Borussia-Park Heinz Schneiders und die 500. Stadionführung

Dass er die Geschichte „seiner“ Borussia in- und auswendig kennt, war den Verantwortlichen sofort aufgefallen. Die Anfänge, als einige Straßenkicker 1899 in Eicken auf die Idee kamen, einen Verein zu gründen und ihr Vorhaben am 1. August 1900 offiziell machten. Der Umzug vom Bökelberg in den Nordpark, wo das heutige Stadion 2004 feierlich eröffnet wurde. Heinz Schneiders sagte zu. Und er kennt die Fakten, wenn er seine Gäste durch die Fußball-Welt mit Pressetribüne, Gefängnis mit drei Zellen sowie drei Vernehmungsräumen und dem Raum für Pressekonferenzen lotst. Der unerlaubte Einsatz von Pyrotechnik sei der Hauptgrund für den vorübergehenden Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen im Stadion, weiß er. Und sagt dazu: „Wer so etwas macht, ist kein Fußball-Fan.“