Ehrung in Hückelhoven Diese Projekte wurden mit dem Heimatpreis ausgezeichnet

Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen in Hückelhoven verband Jansen mit dem Heimatpreis die Chance, über das Thema Heimat nachzudenken. „Denn Heimat bedeutet auch, in unserer Stadt Hückelhoven zu leben, in der sich Menschen wohlfühlen, weil sie sich als Teil der Stadtgesellschaft fühlen.“ Heimat sei der Ort, in dem man sich verstanden und akzeptiert fühle. „Es ist der Ort, an dem wir uns auskennen und in dem wir mitreden, mitwirken und mitgestalten können. Heimat ist da, wo unseren Wurzeln sind und wo wir uns selbst verwurzelt haben“, sagte Jansen. „Heimat ist, wo wir unseren Lebensfaden festgemacht haben.“ Mit dem Heimatpreis zeigten Rat und Verwaltung, dass sie den Einsatz der Bürger für ihre Heimat und der Menschen ernst nehmen und schätzen, auch wenn dieses ehrenamtliche Engagement „immer unbezahlbar“ sei.