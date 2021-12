Für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher : Haus Berg strahlt wieder in weihnachtlichem Glanz

Haus Berg strahlt wieder in weihnachtlichem Glanz

Das stimmungsvolle weihnachtliche Lichtermeer in der Außenanlage des Alten- und Pflegeheims St. Gereon Haus Berg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Brachelen Die Idee zum stimmungsvollen Lichterzauber hatte Altenpflegerin Sonja Hentschel, als der Haldenzauber im vergangenen Jahr abgesagt werden musste.

Wenn Altenpflegerinnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Als Sonja Hentschel im vergangenen Jahr die Idee hatte, die Brachelener Pflegeeinrichtung Haus Berg mit einem fantasievollen Lichterzauber zu verschönern, gab Gerd Palm, der Geschäftsführer der St. Gereon Seniorendienste gGmbH, sofort grünes Licht. Und mehr noch: Er versprach, jedes Jahr in der stimmungsvollen Adventszeit eine Erweiterung zu erlauben.

Jetzt machte sich die junge Hilfartherin (29) wieder ans Werk, tatkräftig unterstützt von einigen Kolleginnen sowie Birgit Krellmann vom Sozialen Dienst und dem stellvertretenden Pflegedienstleiter Jan Fabry. Aus dem benachbarten Christinenstift im nahe gelegenen Gereonsweiler half Pflegedienstleiter Michael Thiel bei den umfangreichen Aufbauarbeiten. „Insgesamt waren es diesmal rund 15 Personen", berichtet Initiatorin Sonja Hentschel stolz. Rehe und ein Hirsch wurden dazu gekauft. Und so kam es nun zum zweiten Mal dazu, dass viele hundert Meter leuchtender Lichterketten und fantasievolle Figuren wie Schneemann, Rentiere, Vögel und Schlitten den Brachelener Lichterzauber bilden. Man habe etwas schaffen wollen, an dem sich Kinder wie Erwachsene gleichermaßen erfreuen. Einen spektakulären Hingucker in der schwierigen Corona-Zeit, die oft nicht viel Abwechslung bietet.