Kölschrocker begeistern in Hückelhoven “Halleluja“ mit Brings beim Cityfest

Mit einem abwechslungsreichen Reigen ihrer erfolgreichsten Hits zogen die Kölner Künstler das Publikum von der ersten Minute an in ihren Bann: „Sulang mer noch am Lääve sind“, „Sach et op Kölsch“, „Polka“, „Halleluja“, „Rabenschwarze Naach“, „Wir sind alles kleine Sünderlein“, „Hück räänt et Kölsch“. Aber auch auf Willy Schneiders bekannten Ohrwurm „Man müsste nochmal zwanzig sein“ griffen die Brings-Musiker erfolgreich zurück und präsentierten den unvergessenen Schlager in ihrer eigenen, rockigen Version. Auch Zarah Leanders „Nur nicht aus Liebe weinen“ gehörte zum Brings-Repertoire, mit dem die fünf Musiker ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellten. Ihre Hückelhovener Fans tanzten ausgelassen, sangen textsicher mit, reckten die Arme in den Himmel.