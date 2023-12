Wegen stürmischer Wetterlage Haldenzauber bleibt am Donnerstag geschlossen

„Der Deutsche Wetterdienst hat für Hückelhoven eine bis 23 Uhr gültige Warnung vor Sturmböen herausgegeben. So können Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h aus westlicher Richtung auftreten. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden“, sagt Romulus Timar vom Hückelhovener Stadtmarketing.