Der Schlüssel zur Welt Hückelhoven gründet Sprach-Kita-Verbund

Über viele Jahre lief das Programm erfolgreich, in den Kitas wurde gute und wertvolle Arbeit geleistet. Im Jahr 2022 sorgte eine Nachricht allerdings für einen Schock. Das Ministerium hatte in einem Schreiben mitgeteilt, das Förderprogramm nicht weiter fortzuführen. Eine Nachricht, die nicht nur in Hückelhoven hohe Wellen geschlagen hatte. Denn neben dem Familienzentrum Traumland hatten sich im Jahr 2021 auch das Familienzentrum Villa Regenbogen und die Kindertagesstätte Sternschnuppe Schaufenberg dem Sprach-Kita-Projekt angeschlossen und waren mit zusätzlichen geförderten Sprachkräften sowie einem Sachmittelbudget besetzt worden. Auch wenn sich keine der Sprachkräfte um seine Anstellung bei der Stadt Hückelhoven Sorgen machen musste, machten sich doch alle Gedanken darüber, was dies für die Qualität in den Einrichtungen innerhalb der Arbeitsfelder bedeuten würde und ob man bereits erfolgreich etablierte Projekte beibehalten könnte.