Einsatz in Hückelhoven : Große Ölspur am Landabsatz

Große Ölspur am Landabsatz

Einsatz in Hückelhoven

Hückelhoven An Heiligabend musste die Feuerwehr in Hückelhoven zu einem größeren Einsatz ausrücken: Eine Ölspur erstreckte sich über mehrere Straßen und Parkplätze. Die Einsatzkräfte streuten großflächig Bindemittel aus.

