Karneval in Hückelhoven Große Narrensause der KG Eierköpp begeistert Baaler

Mit der Besucherresonanz zeigte sich Pressesprecherin Gabriele Schneisgen sehr zufrieden. „Zuerst lief der Vorverkauf etwas schleppend. Jetzt ist es doch richtig schön voll geworden“, sagte sie. Kurz vor Mitternacht sorgte die Klinkumer Karnevalsband „Kloetschköpp“ für einen stimmungsvollen Abschluss der jecken Party. Jetzt stehen die Baaler Eierköpp vor ihrer größten Herausforderung der aktuellen Session. Wie Schneisgen verriet, organisiert die Traditionsgesellschaft nach Auflösung der Interessengemeinschaft nun zum ersten Mal den Straßenkarneval im Alleingang. Und zum ersten Mal in der Geschichte der KG wird sich der närrische Lindwurm an einem Samstag in Bewegung setzen. Die Vorbereitungen für das sehnsüchtig erwartete Ereignis am 18. Februar ab 15.11 Uhr laufen bereits auf Hochtouren.