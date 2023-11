Konzert in Hückelhoven Große Musik von jungen Menschen

Die Aula in Hückelhoven ist für den 15-jährigen Raphael Gisbertz kein ganz unbekanntes Terrain. Als Zuschauer war er bereits bei zwei Konzerten, unter anderem sah er dort vor etwa fünf Jahren den Virtuosen Nemanja Radulovic. So kann er schon ein bisschen einschätzen, wie die Akustik in der Aula ist. Das sei ein wichtiger Faktor. Auf der Bühne ist die aber noch mal anders als im Auditorium, weshalb die Generalprobe auf der Bühne für Raphael Gisbertz und Colin Pütz am Tag vor dem Konzert den beiden zusätzliche Sicherheit bietet. Konzerthalle sei schließlich nicht gleich Konzerthalle, bekräftigt auch Raphaels Mutter Ulrike Gisbertz. Die Stadthalle in Wuppertal etwa sei eine schöne Halle, die Akustik hingegen sei dort eher bescheiden – besonders für so anspruchsvolle Stücke wie die Kreutzersonate. „Einige Stücke spiele ich in Hückelhoven zum ersten Mal bei einem Konzert, das ist ein anspruchsvolles Programm“, sagt Raphael Gisbertz – aber mit der Gewissheit, dass er sich bestmöglich vorbereiten wird.