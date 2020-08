Feuerwehr mit massivem Aufgebot in Hückelhoven-Brachelen im Einsatz : Großbrand bei Holzland Wicht – Verkaufshalle nicht mehr zu halten

Mit massivem Einsatz kämpft die Feuerwehr aktuell gegen die Flammen bei Holzland Wicht in Brachelen an. Der Verkaufsraum musste schon aufgegeben werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Die Brandmeldeanlage löste am späten Dienstagabend aus. Die Feuerwehr Hückelhoven musste zur Unterstützung weitere Einsatzkräfte anfordern. Aktuell vor Ort sind die Feuerwehren aus Hückelhoven, Erkelenz, Geilenkirchen, Linnich, Wassenberg und Wegberg sowie aus dem Kreis Düren, die nun versuchen, angrenzende Lagerhallen vor den Flammen zu schützen.

Von Anke Backhaus

Die Verkaufshalle ist nicht mehr zu halten, aktuell kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr darum, die Lagerhallen vor den Flammen zu schützen – am Dienstagabend gegen 20 Uhr löste die Brandmeldeanlage von Holzland Wicht in Brachelen aus. Nach ersten Erkenntnissen, so der Hückelhovener Feuerwehrsprecher Josef Loers, sei das Feuer im Verkaufsraum ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute war Feuerschein und starke Rauchentwicklung im Eingangsbereich zu erkennen.

Die Feuerwehr Hückelhoven musste nach dem Einsatzstichwort „Feuer 3, Industriebrand“ und nachdem das Szenario vor Ort klar war, sehr schnell Unterstützung anfordern, denn trotz erster Löschmaßnahmen nahm die Brandintensität stark zu, so dass aus Sicherheitsgründen die Angriffstrupps abgezogen werden mussten. Im Anschluss fand eine Durchzündung statt.

Mit Drehleitern bekämpft die Feuerwehr, die Unterstützung aus Nachbarstädten erhält, den Großbrand bei Holzland Wicht. Foto: Ruth Klapproth

Im weiteren Verlauf rückten Einheiten aus Erkelenz, Geilenkirchen, Linnich, Wassenberg und Wegberg sowie aus dem Kreis Düren zur überörtlichen Hilfeleistung nach Brachelen aus. „Schnell stand dann auch für uns fest, dass der Verkaufsraum des Unternehmens nicht mehr zu halten ist. Aktuell geht es darum, per Riegelstellung dafür zu sorgen, die angrenzenden Lagerhallen zu schützen“, sagte Josef Loers. Mit einer Riegelstellung versucht die Feuerwehr aktuell, das Feuer von eng benachbarten Gebäuden fernzuhalten. Wie Josef Loers weiter berichtete, habe in der Verkaufshalle eine Durchzündung stattgefunden. Darum wurde die Dachhaut schnell in Mitleidenschaft gezogen

Aktuell steht das Gebäude in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern in diesen Stunden weiter an. Pro Minute, so Feuerwehrsprecher Josef Loers, werden 18 Kubikmeter Löschwasser gebraucht. Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen macht sich derzeit auch ein Bild von der Lage vor Ort. Angefordert wurde unterdessen die Messeinheit des Kreises Heinsberg, die mit einem Schadstoffmessagen im Einsatz ist. Die Untere Wasserbehörde ist ebenfalls in Brachelen.