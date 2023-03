Nacht zu Freitag Geschäftshaus in Hückelhoven ausgebrannt

Am Mittag nach dem großen Feuer hat sich die Lage auf der Parkhofstraße beruhigt. Einige wenige Feuerwehrleute begutachten noch das Gebäude, in dem das Ladenlokal des Hückelhovener Familienbetriebs Schibbe in der Nacht vollkommen zerstört worden ist. In der Nacht auf Freitag war ein Feuer ausgebrochen, das weit mehr als 100 Einsatzkräfte auf den Plan rief. Bewohner des Hauses, in dessen Erdgeschoss Schibbe seine Geschäftsräume hat, verständigten kurz vor zwei Uhr in der Nacht die Feuerwehr. Als die Wehrleute an der Einsatzstelle ankamen, war bereits alles verraucht und die Sicht war eingeschränkt. Es musste vermutet werden, dass sich noch Menschen in dem Gebäude befinden, doch die Bewohner der Mietwohnung hatten sich bereits eigenständig ins Freie retten können, sodass bei dem Feuer keine Menschen verletzt wurden. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar.