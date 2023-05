Besuch aus Frankreich in Hückelhoven Gelebte Städtefreundschaft

Rund 80 Einwohner der französischen Partnerstadt, die sich selbst Bretoliens nennen, kamen nach Hückelhoven. Nachwuchskicker traten auf dem Ratheimer Fußballplatz in den sportlichen Wettstreit, während die Erwachsenen mit dem Schiff von Königswinter nach Remagen unterwegs waren und das Museum Zitadelle in Jülich erkundeten. Bei einer Rafting-Tour auf der Rur lernten die Jugendlichen den Wasserlauf zwischen Hilfarth und Orsbeck kennen. Begegnungen mit dem nassen Element gab es für die Mädchen und Jungen auch im Hückelhovener Schwimmbad. Im Aula-Foyer feierten die französische Delegation und ihre deutschen Gastgeber ein Abschlussfest zum Ende des viertägigen Partnerschaftstreffens mit gutem Essen und Ansprachen. Konstantin Meurer, der Vorsitzende der Verein der Freunde von Breteuil-sur-Iton, hielt seine sogar in fließendem Französisch. Neben der Familie und der eigenen Gesundheit seien die im Laufe eines Lebens geschlossenen Freundschaften wichtig, unterstrich er. „Gerade bahnen sich neue Freundschaften an“, bemerkte Meurer mit Blick auf die zwölf Fußballer im Alter von zwölf bis 13 Jahren, die mit Trainern und Eltern angereist waren, um an einem Turnier des VfJ Ratheim teilzunehmen. Der Gegenbesuch in Breteuil sei für den Herbst bereits eingeplant. Einblicke in das Leben Gleichaltriger in einem anderen Land zu bekommen, sei eine wichtige Möglichkeit.