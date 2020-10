Feuerwehreinsatz in Hückelhoven : Gasflasche in einer Garage in Brand geraten

Gasflasche in einer Garage in Brand geraten

Einen Garagenbrand löschen mussten die Wehrleute der Feuerwehr Hückelhoven in Hilfarth an der Callstraße. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Beim Versuch, die Gasflasche zu schließen, zog sich der Besitzer Verbrennungen zu. Nach einer Erstversorgung kam er in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Hückelhoven kühlte die Flasche und die Fassade der Garage.

Zu einem Garagenbrand rückte die Feuerwehr Hückelhoven nach Hilfarth zur Callstraße aus. Laut Meldung sollte am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 18.38 Uhr, eine elf Kilogramm schwere Gasflasche mit einem Gasstrahler in einer Garage in Brand geraten sein. Die Versuche des Besitzers, die Flasche zu schließen, schlugen fehl. Dadurch, so berichtete die Hückelhovener Feuerwehr, habe er sich Verbrennungen am Arm zugezogen. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Patient aufgrund seiner Verbrennungen einem Krankenhaus der Maximalversorgung zur weiteren Behandlung zugeführt.