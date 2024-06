Zirkus-AG des Gymnasiums Hückelhoven „Funtasia“ mit den Pepperonis

Rund ein Jahr hatten sie sich vorbereitet und in der Sportschule Hachen, einer Einrichtung des Landessportbundes, trainiert. Jetzt luden die Pepperonis aus dem Hückelhovener Gymnasium zur neuen Show Funtasia ein. Zweieinhalb Stunden lang unterhielten die Mädchen und Jungen der Zirkus-AG unter der Leitung ihrer Lehrerin Bianca Schiff ihr Publikum in der Aula mit Vorführungen am Trapez, in der Tuchschlaufe oder im Ring.