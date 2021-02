Bewohner bleiben schadlos : Fünf Katzen sterben bei Brand in Wohnhaus

In der eng bebauten Zechensiedlung ist das in Brand geratene Haus nun unbewohnbar. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hilfarth Weil es für die Tiere keine Fluchtmöglichkeit gab, sind sie wegen der starken Rauchentwicklung ums Leben gekommen. Eine Katze und sechs Schildkröten konnten lebend gerettet werden. Die Bewohner blieben unverletzt.

Am Donnerstag Vormittag wurde die Feuerwehr Hückelhoven gegen 10.50 Uhr wegen eines Feuers in der Tulpenstraße in Hilfarth alarmiert. Weil nicht klar war, ob sich noch Personen in dem Haus befanden, gingen die Wehrleute davon aus, auch Menschen aus dem Haus befreien zu müssen.