Tickets, Anfahrt & Co. Hückelhoven freut sich auf jecke Party am Samstag

Der Countdown läuft. Lange dauert es nicht mehr, bis unter anderem Cat Ballou, die Räuber und Mo Torres in Hückelhoven die Bühne stürmen. Dann nämlich heißt es „Jeck en de City“. Die Electrisize-Macher vom Kulturgarten haben in diesem Jahr gleich zwei große Events jenseits der Erkelenzer Stadtgrenze in der Nachbarkommune geplant. Das Erste von den beiden findet nun am Samstag statt.