HÜCKELHOVEN : Zur generationenfreundlichen Stadt

HÜCKELHOVEN Frauenzentrum sammelt Ideen und informiert Interessierte am 3. März.

„Viele Menschen wünschen manchmal, im Stadtteil, in der Gemeinde aktiver sein und bleiben zu können“, erklärt Rita Zurmahr-Tabellion. „Sie möchten Menschen gleicher oder verschiedener Altersstufen und Lebenssituationen treffen oder kennen lernen.“ Wie können Jüngere, Berufstätige, in Familienarbeit eingebundene Mütter, Väter, Jugendliche, Best-Ager, Senioren ihre Wünsche, Vorstellungen einbringen? Wie können sie in Quartiersentwicklungen einbezogen werden? Das soll ausgelotet werden. Sicher leben, sich am Leben freuen, eingebunden bleiben – das könne auch in den Kommunen ein gemeinsames Ziel sein. In der Euregio Rhein-Maas arbeiten etwa 31 Kommunen daran, durch Einbindung verschiedener Altersgruppen generationenfreundlicher zu werden. Das könnte dazu motivieren, Ideen, Initiativen einzubringen oder zu entwickeln, um den Alltag in den Gemeinden generationenfreundlicher zu gestalten. Liane Schirra-Weirich, Prorektorin an der Katho NRW Köln- Aachen, wird als Impulsgeberin in in die Thematik einführen.