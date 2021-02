Blaulichtticker in Hückelhoven : Frau von großem Hund gebissen: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Frau in Hückelhoven von einem Hund gebissen wurde. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hückelhoven Von einem Hund gebissen wurde eine 62-jährige Hückelhovenerin am Freitag, 29. Januar, so die Polizei. Gegen 20.30 Uhr überquerte sie zu Fuß den Kreisverkehr Am Landabsatz/Sophiastraße und lief in Richtung Netto-Markt.

Ein Mann mit Hund kam ihr entgegen. Das angeleinte Tier lief auf die Frau zu und biss ihr in den Oberschenkel. Der Besitzer riss den Hund weg und lief in Richtung Friedrichsplatz ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das berichtet die Polizei weiter.