Neue Endgeräte in Hückelhoven : Fortschritte bei Digitalisierung an Schulen

Hückelhoven Der Hückelhovener Schulamtsleiter Stephan Matzerath liefert ein Update im Ausschuss. Die Endgeräte können mehr Software erhalten und werden aktuell an die Bedürfnisse von Schülern und Lehrern angepasst.

Beim Punkt „Sofortausstattungsprogramme Endgeräte“ wurde nach dem Ratsbeschluss vom 23. Juni der Microsoft-365-Support für die 997 beschafften Convertible Laptops durch die Regio IT in Auftrag gegeben. Die Geräte seien allesamt einsatzfähig und teilweise auch schon an die Lehrkräfte beziehungsweise an die Schulen verteilt worden, bekräftigt Schulamtsleiter Stephan Matzerath. Sollten Schulen allerdings noch weitere Datenschutz-, Sicherheits- oder Anwendungseinstellungen wünschen, können diese nun kurzfristig durch die Regio IT vornehmen lassen. Dies werde allerdings dann noch eine Zeit dauern, so dass diese Geräte noch nicht in vollem Umfang im Schulalltag eingesetzt werden können. Matzerath versichert zudem, dass die Geräte nun fortlaufend gewartet werden.