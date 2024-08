Entschärfung noch am Montagabend geplant Fliegerbombe auf Kita-Gelände in Doveren gefunden

Auf dem Außengelände der neuen Kita Hasenglöckchen im Hückelhovener Ortsteil Doveren ist bei Bauarbeiten am Montagnachmittag eine englische Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilt die Stadt Hückelhoven mit. Ein Krisenstab in der Feuerwache ist eingerichtet, von dort aus soll der Einsatz koordiniert werden. Die Entschärfung der Bombe ist noch für Montagabend geplant. Die Bewohner im Umkreis von 300 Metern vom Kita-Gelände müssen für die Entschärfung der Bombe evakuiert werden. Derzeit sind Mitarbeiter der Hückelhovener Stadtverwaltung und der Feuerwehr von Haus zu Haus unterwegs, um die Bewohner zu informieren. Wer zu Freunden oder Bekannten ausweichen kann, wird gebeten, dies zu tun, teilt Stadtsprecher Holger Loogen mit. Wer nicht kurzfristig anderweitig unterkommen kann, der kann das Dorfgemeinschaftshaus in Doveren aufsuchen. Dort wird eine Anlaufstelle für die Doverener Bürger eingerichtet. Alle werden gebeten, Wasser von zu Hause aus mitzunehmen.