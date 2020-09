Feuerwehrmänner aus Hückelhoven in Köln : 39 Etagen in „voller Montur“

39 Etagen in „voller Montur“

Feuerwehrmänner aus Hückelhoven in Köln

Für die Feuerwehr Hückelhoven nahmen David Loers (r.) und Robin Kuhnert am Kölner Turm-Treppenlauf teil. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven David Loers und Robin Kuhnert von der Feuerwehr Hückelhoven waren am Start beim KölnTurm-Treppenlauf. Rund 40 Kilogramm Zusatzgepäck hatten sie auf insgesamt 714 Stufen dabei. Sie benötigten 12:07 Minuten.

39 Etagen, 714 Stufen, 132 Höhenmeter und 100 Prozent Spaß: David Loers (22) und Robin Kuhnert (23), beide von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hückelhoven, können genau das bestens beurteilen. Am Sonntag nämlich waren sie in Köln und klettern dabei auf das höchste Bürogebäude der Stadt – auf dem Plan stand der KölnTurm-Treppenlauf. Die beiden Hückelhovener kamen nach 12:07 Minuten ins Ziel und erreichten in der Gesamtwertung Platz 73. Der Veranstalter wirbt übrigens mit den Worten: „Mit den 39 Etagen bieten wir die ideale Mischung zwischen ,ist ganz schön anstrengend’ und ,das ist doch machbar’.“ Zur Motivation während des Laufs gibt es darüber hinaus Schilder zu lesen, auf denen steht „Umkehren wäre jetzt auch doof“.