Einsätze in Hückelhoven : Feuerwehr löscht Brände im Unterholz

Hückelhoven Gleich zweifach musste die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven am Mittwochmittag in einen Bereich des Junkerwaldes nahe der Skateanlage ausrücken.

In einem kurzen zeitlichen Abstand am Mittwochnachmittag kam es zu Bränden im Unterholz, die Gesamtfläche, die sich in der Nähe der Skateanlage befand, betrug 150 Quadratmeter. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar, so dass die Polizei jeweils die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte die beiden Brände im Waldgebiet schnell unter Kontrolle.