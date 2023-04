Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Gasaustritt nach Baggerarbeiten in Ratheim

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 27. April, zu einem Gasaustritt an der Burgstraße in Ratheim alarmiert. Gemeldet war, dass bei Baggerarbeiten im Zuge der Straßensanierung eine Gasleitung beschädigt wurde. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine defekte Gashausanschlussleitung fest und sicherten sofort den Gefahrenbereich. Nach ersten Messungen durch die Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte eine unkritische Konzentration unmittelbar an der beschädigten Leitung feststellen. Vorsorglich hielten sich zwei Atemschutztrupps mit Löschmittel bereit, um bei einem eventuellen Feuer eingreifen zu können. Der Energieversorger setzte dann eine Quetschverschraubung auf die defekte Leitung und konnte so den Gasaustritt stoppen.