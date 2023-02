Hausbrand in Hückelhoven Feuerwehr rettet neun Personen vor Feuer

Die Feuerwehr Hückelhoven musste am frühen Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr zu einem Brand nach Doverhahn ausrücken. Laut Erstmeldung bei der Leitstelle sollte es in einem Einfamilienhaus an der Straße Im Schlung zu einem Brand gekommen sein. Mit Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage jedoch anders dar als gemeldet. Durch eine massive Rauchentwicklung war das Gebäude kaum zu erkennen sowie eine Erkundung fast unmöglich. Ebenfalls hatten die Feuerwehr Probleme mit den beengten Straßenverhältnissen an der Einsatzstelle. Stellenweise sei es kaum möglich gewesen, die Gerätefächer der Einsatzfahrzeuge zu öffnen, so Feuerwehr-Sprecher Josef Loers.