Tierischer Einsatz in Hückelhoven Feuerwehr rettet Mann und Hund aus Sumpfgebiet

Zwei Reiter hatten einen entspannten Feiertagsausritt mit ihren Pferden geplant, der allerdings in einer spektakulären Rettungsaktion endete. Beim geplanten Überqueren eines toten Altarms der Rur rutschte eines der Tiere ab und sank in den Sumpf ein. Das Pferd habe so tief im sumpfigen Untergrund gesteckt, dass man auf den ersten Blick nur noch den Kopf des Tieres habe erkennen können, hatte ein Feuerwehrmann damals gesagt. Da half auch das normale Hebegeschirr der Feuerwehr nicht weiter, ein Landwirt, der vorbei kam, bot Hilfe mit seinem Radlader an. Stück für Stück konnte das Pferd so aus seiner misslichen Lage befreit werden. Das Tier blieb trotz der Strapazen unverletzt, wie ein Tierarzt vor Ort diagnostizierte.