In Hückelhoven-Schaufenberg : Person bei Dachstuhlbrand schwer verletzt

In Hückelhoven-Schaufenberg

Mit einem Hubschrauber wurde eine aus der Dachwohnung geborgene und schwer verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Symbolbild: dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hückelhoven Zu einem Schwelbrand wurde die Hückelhovener Feuerwehr am Dienstagmorgen gerufen. Die Einheiten retteten unter Atemschutz eine schwer verletzte und nicht gehfähige Person aus der stark verrauchten Wohnung.

Die Feuerwehr Hückelhoven hat am Dienstagmorgen eine Person schwer verletzt aus ihrer stark verrauchten Dachwohnung geborgen. Dem Bericht zufolge hatten Passanten gegen 8.20 Uhr einen Notruf abgesetzt, als sie Rauch aus einer Dachgaube eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten an der Jacobastraße bemerkten. Die Polizei, die als erstes vor Ort eintraf, öffnete gewaltsam die Wohnungstüre, konnte jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht in die Wohnung vordringen.