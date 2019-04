Offenbar wegen Lagerfeuer : Waldbrand in Tannenschonung am Millicher Wehr

Gefällte Bäume beim alten Millicher Wehr fingen am Donnerstagabend auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Feuer. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven 200 Quadratmeter Fläche standen in Flammen, als die Feuerwehr am Donnerstagabend eine Tannenschonung am alten Millicher Wehr erreichte. Die Polizei geht davon aus, dass zuvor dort gegrillt oder ein Lagerfeuer gemacht worden war. Die Feuerwehr Die Feuerwehr warnt eindringlich vor offenen Feuern, weil bereits Waldbrandstufe 3 und damit der kritische Bereich erreicht ist.

Um 21.30 Uhr gingen bei der Feuerwehr-Leitstelle in kürzester Zeit etliche Notrufe ein, in denen ein Feuer im Bereich der Rur in Höhe der Autobahnbrücke gemeldet wurde. Das berichtete die Feuerwehr Hückelhoven. Da jedoch keiner der Meldenden eine genaue Örtlichkeit beschreiben konnte, rückten sowohl die Löscheinheiten Hilfarth als auch Millich aus, um beidseits der Rur den vermuteten Brandbereich zu lokalisieren. Die Löscheinheit Hilfarth kontrollierte über den Kaphofweg den Rurverlauf und konnte aufgrund des gut zu sehenden Feuerscheins schnell den genauen Ort ausmachen und der Leitstelle mitteilen: An einer Tannenschonung im Bereich des alten Millicher Wehres waren aufgeschichtete Baumstämme auf einer Fläche von 200 Quadratmetern in Brand geraten. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aufgrund der enormen Wärmestrahlung sowie des Funkenfluges das Feuer auf die angrenzenden Baumbestände übergreifen würde, wurden weitere Löscheinheiten alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte errichteten eine so genannte Riegelstellung mit zwei Hohlstrahlrohren, um ein Übergreifen auszuschließen. Da sich die Einsatzstelle im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen befand und demnach kein Hydranten-Netz zur Verfügung stand, wurden zwei Tragkraftspritzen an der Rur in Stellung gebracht, um den massiven Wasserbedarf, der sich im Laufe des Einsatzes einstellte, zu decken. In der Spitze wurden 3000 Liter Löschwasser pro Minute über vier Hohlstrahlrohre, ein B-Strahlrohr sowie einen Wasserwerfer abgegeben.

Die Einsatzstelle wurde mit mehreren Flutlichtstrahlern ausgeleuchtet, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Nach gut einer Stunde konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und die Anzahl der Einsatzkräfte auf das Nötigste reduziert werden. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch bis gegen 00:30 Uhr hin. Einsatzende war für alle Einsatzkräfte war gegen 01:00 Uhr. Durch die Polizei wurde eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Sie geht davon aus, dass zuvor an der Stelle gegrillt oder ein Lagerfeuer entzündet worden war. Der Rettungsdienst, der zur Bereitstellung ebenfalls an der Einsatzstelle war, wurde nicht benötigt. Insgesamt kamen im Einsatzverlauf 60 Einsatzkräfte mit 13 Einsatzfahrzeugen zum Einsatz.

Aufgrund der geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen beträgt die Waldbrandstufe derzeit 3 – auf einer Skala von 1 bis 5. Bis Ostersonntag kann der Feuerwehr zufolge mit Stufe 4 gerechnet werden, ein kritischer Bereich. Kleinste Funken reichten dann schon aus, um ein Feuer zu entfachen. Offene Feuer sollten deshalb nicht entzündet werden.

