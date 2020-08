Einsatz in Hückelhoven : Oldtimer brennt an Kreuzung aus

Die Feuerwehr löschte einen brennenden Ford. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zu einem Pkw-Brand alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Motorraum an einem Oldtimer in Brand. Der Fahrer hatte zuvor Qualm aufsteigen sehen, war kurz vor der Ampelkreuzung an der Polizeiwache rechts rangefahren und konnte den Wagen rechtzeitig verlassen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug, ein 46 Jahre alter Ford, in Vollbrand.

Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer mit einem Hohlstrahlrohr und kontrollierte im Nachgang mit einer Wärmebildkamera den Motorraum sowie die Fahrgastzelle auf versteckte Glutnester, berichtete Feuerwehr-Sprecher Josef Loers. Da bei dem Feuer die Fahrbahndecke beschädigt wurde, stellte der städtische Bauhof Warnschilder auf. Gegen 20 Uhr konnte der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet werden. Ausgerückt waren insgesamt 31 Einsatzkräfte vom Löschzug1 Hückelhoven, der Löscheinheit Hilfarth, Polizei und Bauhof.

(gala)