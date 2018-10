Hückelhoven: Feuerwehr bekommt neuen Einsatzleitwagen

Hückelhoven Ein neuer Einsatzleitwagen ist nun in Dienst gestellt. Das rund 160.000 Euro teure Fahrzeug verfügt über modernste Ausstattung.

Zur feierlichen Übergabe des neuen Einsatzleitwagens (ELW) trafen sich Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rat und Verwaltung der Stadt Hückelhoven in der Feuerwache. Einheitsführer Michael Kamp hieß alle Gäste willkommen. Die Einsegnung des Fahrzeuges wurde durch die Geistlichen der Katholischen und Evangelischen Kirche vorgenommen. Bürgermeister Bernd Jansen machte in seiner Ansprache deutlich, dass nicht alleine die Technik, sondern auch die eingesetzte Mannschaft einen hohen Stellenwert für die Arbeit der Feuerwehr habe. Deshalb sei es unerlässlich, den Einsatzkräften die bestmögliche Ausstattung an die Hand zu geben, um sicher und schnell die ihnen gestellten Aufgaben zu meistern. Die Fahrzeugschlüssel übergab er hiernach an den Leiter der Feuerwehr, Sven Lange, und wünschte allen Einsatzkräften immer eine sichere Heimkehr von allen Einsätzen.

Zur Beschaffung des Einsatzleitwagens hielt Sven Lange ein paar Informationen bereit. Der sich bis dato im Dienst befindliche ELW1 war in die Jahre gekommen und wurde von der modernen Kommunikationstechnik überholt. Dies machte eine Ersatzbeschaffung zwingend notwendig. Der Beschaffung vorangegangen war eine intensive und langwierige Detailplanung, an deren Ende nun ein Einsatzleitwagen in Dienst genommen wurde, der auf dem neuesten Stand der Technik ist. Hierzu bedankte sich Sven Lange insbesondere bei Stefanie Merkens, Andreas Egger, Norbert Cohnen, André Rolfs, sowie Wilfried Klassen für ihren intensiven Einsatz bei diesem Projekt. In vielen Arbeitsgesprächen hatten sie das Anforderungsprofil für das Fahrzeug beschrieben, so dass hier ein Fahrzeug konzipiert wurde, das für alle Einsatzlagen nach heutigem Stand zur Verfügung steht.