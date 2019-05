Lob von Ministerpräsident Armin Laschet : Strukturwandel erfolgreich bewältigt

In einer kurzweiligen Feier gedachte Hückelhoven seiner Stadtgeschichte. Ministerpräsident Armin Laschet trug sich dabei im Beisein von Bürgermeister Bernd Jansen in das Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Ministerpräsident Armin Laschet bezeichnet beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen die Stadt Hückelhoven als Musterbeispiel für einen gelungenen Strukturwandel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Ministerpräsident Armin Laschet war Ehrengast des Festaktes zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Hückelhoven und wurde von Bürgermeister Bernd Jansen am Samstag in den Saal geleitet, in dem vor rund 700 geladenen Gästen an die Ernennung von Hückelhoven zur Stadt am 20. Mai 1969 erinnert wurde. In einer kurzweiligen Feier, musikalisch untermalt von der Bergkapelle Sophia-Jacoba unter Rolf Deckers, sprachen Laschet und Jansen über die Entwicklung der jungen Stadt, die im Wesentlichen von der Schließung der Zeche und dem zwangsläufigen Strukturwandel seit 1997 geprägt ist.

Der Stadt Hückelhoven sei es gelungen, so der Bürgermeister, Tradition und Innovation zu verschmelzen, wodurch die Stadt eine besonderes Dynamik, Stärke und Identität besitze. „Heute und Gestern gehören zusammen.“ In dem Jahr, in dem die Bundesrepublik 70 Jahre alt wird und das Land 30 Jahr Mauerfall feiert, „kann die Stadt Hückelhoven ebenfalls mit Stolz den 50. Jahrstag der Verleihung der Stadtrechte feiern“. Hückelhoven sei von einer blühenden Zechenstadt über eine Stadt mit enormen Zukunftsängsten zu einer aufstrebenden Einkaufsstadt mit steigender Bevölkerungszahl geworden. Von 1969 bis heute sei die Zahl der Einwohner von 25.050 auf 40.100 gestiegen. „Was Hückelhoven in den letzten 50 Jahren erlebt hat, dafür brauchen andere Städte Jahrhunderte“, sagte Jansen. Die Schließung der Zeche Sophia-Jacoba und der damit verbundene Verlust von 5000 Arbeitsplätzen sei 1997 das einschneidende Ereignis gewesen. „Hückelhoven musste sich neu erfinden.“ Stadt, Bürger, Rat und Verwaltung hätten den Wandel als Chance genutzt. „Wir haben uns untergehakt, haben die Ärmel hochgekrempelt und wir haben angepackt. Hückelhoven ist eine Arbeiterstadt. Wir sind so, wir können das!“

Info Ebenfalls beim Festakt Stadtgeschichte dokumentiert Der Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande hat aus Anlass des Stadtjubiläums auf zehn großflächigen Schautafeln die Geschichte der Stadt dokumentiert. In der Aula konnten sich die vielen Besucher des Festaktes daran informieren. Die Schautafeln werden ebenso wie zwei Vitrinen mit wichtigen Exponaten in den nächsten Wochen im Foyer des Rathauses während der üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen sein. Gegen Straßenneubau protestiert Auch die Gruppe der Protestierenden, die am Straßenrand den Erhalt des Waldes am Junkerberg und den Bauverzicht für die neue Landstraße 364 forderten, bekam Ministerpräsident Armin Laschet am Rande des Festaktes mit, als er zum Eingang der Hückelhovener Aula vorfuhr.

Zur Solidarität der Menschen sei die Identität mit ihrer Stadt getreten. „Hückelhoven ist unser aller Heimat.“ Das gelte sowohl für die, die in den einzelnen Orten der Stadt aufgewachsen sind, als auch die, die sich später hier verankert haben. „Hier in Hückelhoven haben 40.000 Menschen aus über 100 Nationen ein Zuhause gefunden. Sie leben, feiern und arbeiten vertrauensvoll miteinander.“ Alle identifizierten sich mit ihrer Stadt. „Ohne diese Stärken wäre Hückelhoven dem Anspruch der Stadtwerdung nicht gerechtgeworden.“ Ziel müsse es nun sein, den Strukturwandel weiter erfolgreich zu gestalten, damit es vorangeht in der Stadt und zugleich die Heimat bewahrt bleibt.