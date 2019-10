Fest der Kulturen in Hückelhoven : Russischer Borschtsch und spanischer Flamenco

Fest der Kulturen in Hückelhoven

Beim Fest der Kulturen standen neben dem Bühnenprogramm die zahlreichen Infostände und besonders die Stände im Mittelpunkt, an denen köstliche Speisen zubereitet wurden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven „Hückelhoven verbindet“ lautete das Motto beim großen Fest der Kulturen. Damit endete die Interkulturelle Woche.

Sie balancierten Säbel auf ihren Köpfen, traten in farbenprächtigen Kostümen auf. Ein Hauch von Orient umwehte die Hückelhovener Mehrzweckhalle, als sieben Bauchtänzerinnen aus der Gruppe „Couscous“ die Bühne einnahmen. „Hückelhoven verbindet“ lautete das bezeichnende Motto beim großen Fest der Kulturen, das den Abschluss der Interkulturellen Woche bildete. Bürgermeister Bernd Jansen hatte die Schirmherrschaft übernommen, als sich Vereine und Organisationen in ihrer bunten Vielfalt einer breiten Öffentlichkeit präsentierten.

Temperamentvoller Flamenco mit der Band „Sangre Gitana“, indische Köstlichkeiten mit Huhn und Reis, russischer Tee aus dem Samowar, Borschtsch, das russische Nationalgericht aus Roter Bete und Rindfleisch, türkische Lahmacun-Pizza und typische Volkstänze aus der Heimat der Tamilen. Und mittendrin sie: Fatima Deckers, Trommellehrerin, Marokkanerin und seit mehr als einem Vierteljahrhundert in der Region Heinsberg zu Hause. „Ich habe meine kleinen und großen Schüler mitgebracht. Unser Projekt heißt ,Wir sind bunt‘“, erzählte Fatima Deckers begeistert. Flüchtlinge und Deutsche lassen sich in Hückelhoven von ihr gemeinsam unterrichten. Beim Fest der Kulturen zeigten die Trommelschüler, was sie bei Fatima Deckers gelernt haben.