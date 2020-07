Brief von Bernd Jansen : Ferienspiele ohne den Hückelhovener Bürgermeister

Brief von Bernd Jansen

Bernd Jansen kann die Kinder in diesem Jahr nicht besuchen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Hückelhovens Verwaltungschef Bernd Jansen schreibt den Kindern, die an den ferienspielen teilnehmen, einen Brief. Wegen der Corona-Schutzregeln können er und seine Stellvertreter die Ferienspiele nämlich nicht persönlilch besuchen.

Post aus dem Hückelhovener Rathaus: Bürgermeister Bernd Jansen hat einen Brief an die jungen Teilnehmer der Ferienspiele im gesamten Stadtgebiet geschickt. Darin erklärt der Verwaltungschef aus der ehemaligen Zechenstadt, warum er die Mädchen und Jungen in diesem Jahr nicht besuchen kann: wegen der anhaltenden Pandemie „und der damit verbundenen Regeln“.