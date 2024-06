Tag der offenen Gesellschaft Hückelhoven feiert Nachbarschaftsfest

(dg) Mitreißende Klänge des deutsch-spanischen Duos „Ritmo" aus Alsdorf, kostenlose Speisen und Getränke, Spielstationen für Kinder – und erlebnisreiche Stunden in geselliger Runde: Das erste Nachbarschaftsfest auf dem Friedrichplatz zog in Hückelhoven fast 140 Besucherinnen und Besucher an.