Hückelhoven feiert Karneval im Sommer : Herrensitzung sorgt für ungläubige Blicke

Hückelhoven Die Gäste an der Rurbrücke wurden bestens unterhalten. Auch die Künstler sind sehr zufrieden: „Endlich wieder ein Stück Normalität."

Vorn an der Kasse sehen beide zusammen mit Frank Dohmen dem ausgelassenen Treiben im 800-Quadratmeter-Festzelt zu. „Herrenkultur“ haben die Gastgeber – die Hilfarther Rurpiraten und das Haus Sodekamp-Dohmen – die ungewöhnliche Veranstaltung umschrieben, die immer wieder Wanderer und Fahrrad-Ausflügler an diesem Sonntagnachmittag dazu verleitet, kurz stehen zu bleiben und ungläubig durch den Zaun in Richtung Bühne zu schauen. Denn das bunte Spektakel irritiert zunächst gleich mehrere Sinne. Tanzmariechen der Trötemänn in ihren blauen Kostümen im Sommer. Sitzungspräsident Heinz Dohmen, der freudig den bewährten Schlachtruf „Helfeth Alaaf – on wenn et versüppt“ ins Mikrofon schmettert. Die Erkelenzer Formation „Hätzblatt“ mit ihrem aktuellen Hit „All dat is Heimat“ und bekannten Karnevalsliedern wie „Superjeile Zick“ von Brings oder dem Höhner-Song „Kumm, loss mer fiere“. Mit dem stimmungsvollen Bläck-Fööss-Hit „En unserem Veedel“ verabschieden sich die Musiker aus der Erka-Stadt von ihrem begeisterten Publikum in Hilfarth, das sie am liebsten gar nicht ziehen lassen will. „Wir haben vier Zugaben gegeben“, berichtet Hätzblatt-Sänger Reiner Jennissen hinterher glücklich.