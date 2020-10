Kriminalität in Hückelhoven : Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Hückelhoven Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 6. Oktober, gegen 14.40 Uhr, auf der Parkhofstraße in Hückelhoven ereignet hatte, sucht die Polizei den beteiligten Fahrradfahrer.

Eine 30-jährige Frau aus Hückelhoven, so berichtet es die Polizei, fuhr mit ihrem Pkw auf der Parkhofstraße aus Richtung Haagstraße kommend in Richtung Martin-Luther-Straße. Als sie verkehrsbedingt halten musste, bemerkte sie einen Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Dabei fuhr er rechtsseitig an wartenden Pkw vorbei. Die 30-Jährige beobachtete, dass der Mann ohne erkennbaren Grund mit seinem Rad zu Boden stürzte und dabei gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug prallte.