Polizei sucht Zeugen Exhibitionist am Adolfosee in Ratheim

Eine 36 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag, 20. Juni, Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die Frau war gegen 12.40 Uhr am Adolfosee in Ratheim spazieren und setzte sich in der Nähe des Ziegelwegs auf eine Bank. Kurz darauf bemerkte sie hinter sich einen Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die Frau entfernte sich sofort in Richtung eines an einem Betonwerk gelegenen Parkplatzes. Der Unbekannte folgte ihr bis zum Parkplatz und ging schließlich in Richtung Oberbrucher Straße davon. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und wirkte südländisch. Er hatte schwarze, schulterlange lockige Haare, einen schwarzen Kinnbart und trug ein blaues T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.