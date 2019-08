Elternabende in Hückelhoven : Vorbereitungen für die Erstkommunion beginnen

Hückelhoven Katholische Drittklässler aus Hückelhoven sind im nächsten Jahr zur Erstkommunion eingeladen. Jetzt werden deren Eltern informiert.

Die Vorbereitungen für die Erstkommunion im Jahr 2020 in der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven laufen jetzt an. Zum Ende der Sommerferien wurden die Eltern der katholischen Kinder der dritten Schuljahre zu den Eltern-Informationsabenden schriftlich eingeladen.

Für St. Lambertus, St. Dionysius, St. Stephanus, St. Johannes der Täufer und St. Bonifatius findet der Informationsabend am 9. September ab 19.30 Uhr in St. Lambertus Hückelhoven statt und für St. Leonhard, St. Gereon, St. Brigida und Herz Jesu Rurich am 10. September ab 19.30 Uhr in St. Leonhard Hilfarth. Bei diesen Terminen erhalten die Eltern weitere Informationen zum Ablauf der Vorbereitungszeit und können ihre Fragen stellen.