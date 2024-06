Freibad Kapbusch in Brachelen Hückelhoven eröffnet die Freibadsaison

Am Kapbuschsee hat sich, so wie in den vergangenen Jahren auch, über die lange Pause einiges getan. Die erste Veränderung sehen die Besucher bereits auf dem Weg vom Parkplatz hinüber zum Eingang des Freibads. Der Parkbereich für Fahrräder ist in den vergangenen Wochen verdoppelt worden. Das sei auch notwendig gewesen, schließlich kommen sehr viele Gäste mit dem Rad, betont Schul- und Sportamtsleiter Stephan Matzerath. Und auch am Strandbereich des Freibads hat sich was getan. 160 Kubikmeter Sand seien angeliefert und dort verteilt worden – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Das habe auch an dem vielen Regen des Frühjahrs gelegen, der viel Sand weggespült habe.