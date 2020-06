Nach Dringlichkeitsbeschluss : Hückelhoven erhebt für Juni/Juli gar keine Kita-Beiträge

Blick in eine Kindertagesstätte (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven Ungewöhnlicher Schritt in Hückelhoven: Eltern werden für die Sommermonate deutlich stärker entlastet als in anderen Städten. Noch muss der Beschluss allerdings vom Stadtrat bestätigt werden.

Die Stadt Hückelhoven verzichtet für Juni und Juli freiwillig komplett auf Elternbeiträge in den Betreuungsformen „Offene Ganztagsschule“, „8 bis 13 Uhr Betreuung“ und im kulturellen Bildungsangebot „JeKits – Jedem Kind ein Instrument, Tanzen, Singen“.

Damit geht Hückelhoven einen anderen Weg als viele andere Städte, die 50 Prozent der Beiträge erlassen, und verzichtet auf die kompletten Beiträge in den beiden Monaten. Grund ist die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Schulschließungen seit Ende Februar.

Den bereits gefassten Dringlichkeitsbeschluss wird der Stadtrat in seiner Sitzung am 17. Juni noch bestätigen. Insgesamt geht es bei dem Komplettverzicht laut Verwaltung um rund 110.000 Euro. Das Land NRW trägt davon 25 Prozent, nur die Kosten für das Bildungsangebot „JeKits“ werden nicht bezuschusst.

Somit belastet die Entscheidung den städtischen Haushalt mit knapp 79.000 Euro. Der Verzicht auf die Elternbeiträge in den Monaten Juni und Juli geschieht unabhängig davon, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde.