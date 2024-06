Aktiv bei den Gaumeisterschaften Erfolgreiche Ratheimer Rhönradturner

In der Altersklasse 15/16 erzielte Sarah Mols mit ihrer Kür den dritten Platz, sie erreichte 3,75 Punkte. In der Altersklasse 13/14 zeigte Sophie Arnolds eine hervorragende Leistung und sicherte sich den ersten Platz und damit den Sieg mit beeindruckenden 5,90 Punkten. Auch Celine Leuker turnte eine sauber ausgeführte Kür und teilte sich den dritten Platz mit einer Mitstreiterin vom TV Germania Liedberg, wobei beide Turnerinnen 4,30 Punkte erreichten. Emilia Häger holte in derselben Altersklasse den neunten Platz mit 2,85 Punkten. In der Altersklasse 11/12 zeigten Marla Kretschmer und Nico Mols ihr Können: Während Marla Kretschmer mit 0,9 Punkten den zehnten Platz belegte, erzielte Nico Mols – übrigens als einziger Junge im Wettkampf am Start – mit 3,65 Punkten den siebten Platz.